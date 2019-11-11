"Химки" одержали седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв "Парму"

ХИМКИ /Московская область/, 11 ноября. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" со счетом 103:100 обыграл пермскую "Парму" в матче Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Химках в присутствии 1761 зрителя.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник "Пармы" Адас Юшкевичюс, набравший 37 очков. В составе "Химок" больше всего очков набрал защитник Алексей Швед (24), он оформил дабл-дабл, также на его счету 12 результативных передач. Еще один дабл-дабл в составе подмосковной команды оформил форвард Юнас Жеребко (16 очков, 10 подборов).

"Химки" одержали семь побед в семи матчах сезона. В турнирной таблице подмосковная команда идет на первом месте, "Парма" занимает 12-е место, в шести играх пермский клуб одержал одну победу.

В следующем матче "Химки" сыграют на домашней площадке с "Цмоки-Минск" 24 ноября, а "Парма" 16 ноября примет казанский УНИКС.