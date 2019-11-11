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Сборные по баскетболу

Мария Вадеева назначена капитаном сборной России по баскетболу

В команде также появятся два вице-капитана: Наталья Жедик и Анна Лешковцева
Мария Вадеева (слева) EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Мария Вадеева (слева)
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

ТАСС, 11 ноября. Центровой екатеринбургского УГМК Мария Вадеева назначена капитаном женской сборной России по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Предыдущий капитан российской команды Евгения Белякова после чемпионата Европы 2019 года приняла решение завершить карьеру в сборной. По решению тренерского штаба в женской сборной России также появятся два вице-капитана: Наталья Жедик и Анна Лешковцева.

"Выбор в пользу Маши сделал практически сразу - как по игровым, так и по человеческим качествам, она - лидер, стержень сборной, и речь здесь не только о баскетболе, команда это решение одобрила, и я уверен, что оно было правильным, - сказал главный тренер женской сборной России Александр Ковалев. - Еще одна важная причина: Маша никогда не сдается, даже в трудные минуты она борется и старается помогать команде. При этом у Вадеевой будут два опытных помощника, прошедших не один год в сборной России - Наталья Жедик и Анна Лешковцева, которые станут полезны не только в игровом процессе, но и в построении командной "химии". С высоты своего опыта они могут прямо говорить партнершам все, что думают, и в том числе помогать Маше".

Вадеева выступает за УГМК с 2018 года, ранее она была игроком подмосковного клуба "Спарта энд К", курского "Динамо", а также команды "Лос-Анджелес Спаркс", которая выступает в Женской национальной баскетбольной ассоциации.

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