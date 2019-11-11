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НХЛ

Хоккейный эксперт Дон Черри уволен с телеканала после комментариев об иммигрантах

Комментатор обвинил иммигрантов в том, что они, не покупая бумажные маки, не чтят память павших в различных войнах канадцев

ОТТАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Канадский телеведущий и хоккейный эксперт Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet ("Спортснет") после того, как сделал комментарии относительно мигрантов, приезжающих в Канаду. Об этом сообщается в заявлении телеканала.

"Спорт объединяет людей, а не разделяет. Мы обсудили с Доном Черри [эту ситуацию] после субботнего шоу и решили, что ему нужно немедленно уйти с этой работы, - говорится в заявлении президента Sportsnet Барта Ябсли. - В эфире он позволил себе спорные комментарии, которые не отражают наших ценностей".

При этом Ябсли поблагодарил 86-летнего Черри за его многолетнюю работу на телеканале и его вклад в развитие хоккея. "Дон - это синоним хоккея", - указал он.

Черри с 1986 года вместе со своим коллегой Роном Маклином вели в субботу вечером передачу "Уголок тренера" ("Coach's Corner"), в которой комментировали в основном события из мира хоккея. В минувшую субботу Черри позволил себе комментарий в преддверии Дня поминовения, который отмечается в Канаде 11 ноября. В этот день принято вспоминать павших в различных конфликтах соотечественников и носить на одежде красные маки - символ памяти.

"Вы люди, вам нравится наш образ жизни, вы любите наше молоко и мед, но вы можете ведь и заплатить пару баксов за этот мак (бумажные маки распространяются в магазинах в преддверии Дня поминовения за любую символическую сумму, все пожертвования идут на помощь ветеранам - прим. ТАСС)", - сказал тогда Черри. Он посетовал, что, например, почти никто в его родной Миссиссоге или в Торонто не носит эти маки и тем самым, по его мнению, не чтит павших в различных войнах канадцах, "которые отдали свои жизни, чтобы вы наслаждались жизнью в Канаде".

Многие в Канаде посчитали, что эти комментарии обращены исключительно к иммигрантам, многие из которых и проживают в указанных Черри городах. Ведущего осудили некоторые политики, общественные деятели и его работодатели. Не вступился за коллегу и Маклин. Сам тележурналист последние два дня не дает комментариев.

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