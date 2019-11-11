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Итоговый турнир ATP

Зверев обыграл Надаля в матче Итогового турнира АТР

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4
Александр Зверев AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Описание
Александр Зверев
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ТАСС, 12 ноября. Представитель Германии Александр Зверев одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $9 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 22-летнего Зверева, который посеян на турнире под седьмым номером, 33-летний Надаль имеет первый номер посева.

Оба спортсмена играют в группе Андре Агасси, где также выступают россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас, их очный матч состоялся в понедельник и завершился победой Циципаса в двух сетах - 7:6 (7:5), 6:4. В следующем туре пройдут матчи Зверев - Циципас и Надаль - Медведев, встречи состоятся 13 ноября. В группе Бьорна Борга выступают серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер и итальянец Маттео Берреттини.

Зверев, который занимает седьмое место в рейтинге ATP, является действующим победителем Итогового турнира. Всего в его активе 11 выигранных титулов ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.

Надаль является лидером рейтинга ATP. За карьеру он выиграл 84 турнира ATP, в том числе 19 турниров серии Большого шлема. Он один раз становился победителем Открытого чемпионата Австралии, 12 раз - Открытого чемпионата Франции, дважды - Уимблдона и четырежды - Открытого чемпионата США. Также испанец выиграл две золотые олимпийские награды, по одной в одиночном (2008) и парном разрядах (2016).

Итоговой турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.

Теги
Надаль, РафаэльИтоговый турнир ATP
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