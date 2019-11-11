Сиакам и Харден признаны лучшими игроками недели в НБА

ТАСС, 12 ноября. Форвард "Торонто" Паскаль Сиакам и защитник "Хьюстона" Джеймс Харден признаны лучшими игроками прошедшей недели в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Сиакам стал лучшим в Восточной конференции. "Торонто" одержал три победы в трех матчах, а Сиакам в среднем набирал 30,3 очка, делал 11,3 подбора и 4,3 передачи, дважды оформив трипл-дабл.

Харден стал лучшим в Западной конференции. "Хьюстон" также одержал три победы в трех матчах, а средние показатели Хардена составили 40,7 очка, 8,0 подбора и 9,3 передачи.

Действующий чемпион НБА "Торонто" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав семь побед и потерпев два поражения. "Хьюстон" идет седьмым на Западе с шестью победами и тремя поражениями.