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НХЛ

"Каролина" забросила восемь шайб "Оттаве" в игре НХЛ. Свечников отметился двумя передачами

Встреча завершилась со счетом 8:2
Андрей Свечников AP Photo/Gerry Broome
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 12 ноября. "Каролина" победила "Оттаву" со счетом 8:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогеле (1-я минута), Мартин Некас (18), Себастьян Ахо (25, 42), Хэйдн Флери (33), Дуги Хэмилтон (37), Райан Дзингел (54) и Джоэл Эмундсон (58). У проигравших отличились Колин Уайт (39) и Брэди Ткачук (50).

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников записал на свой счет две результативные передачи, всего на его счету 18 очков (7 шайб + 11 передач) в нынешнем сезоне.

"Оттава" занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 13 очков после 17 игр. "Каролина" прервала четырехматчевую серию поражений и поднялась на девятое место с 21 очком в 18 встречах.

В следующем матче "Каролина" 15 ноября в гостях сыграет с "Баффало", "Оттава" днем ранее на выезде сразится с ""Нью-Джерси".

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