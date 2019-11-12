Заключительный этап сезона ЧМ по ралли в Австралии отменен из-за лесных пожаров

СИДНЕЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Последний этап сезона чемпионата мира по классическому ралли (WRC), который должен был пройти в Австралии с 14 по 17 ноября, отменен из-за масштабных лесных пожаров, бушующих на северо-восточном побережье континента. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

"Ралли Австралии не состоится на этой неделе из-за серьезных лесных пожаров, которые затронули большую часть севера штата Новый Южный Уэльс. Решение об отмене было принято после широких консультаций с правительством штата, Международной автомобильной федерацией, аварийными службами и местным сообществом", - говорится в сообщении организаторов.

Ранее отмечалось, что для обеспечения безопасности проведения заключительного этапа чемпионата мира по ралли было принято решение существенно сократить дистанцию заездов, однако во вторник, после сообщений об ухудшении пожарной обстановки на северо-востоке штата Новый Южный Уэльс, в том числе в районе Кофс Харбор, где пролегают спецучастки ралли, организаторы приняли решение отменить этап.

Чемпион мира 2019 года досрочно определился на прошлом этапе, который прошел в Испании с 24 по 27 октября. Им стал эстонец Отт Тянак из команды "Тойота".