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НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

В матче против "Аризоны" форвард забросил две шайбы

ТАСС, 12 ноября. Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на вторник "Вашингтон" на домашней площадке проиграл "Аризоне" (3:4 Б), Кузнецов помог команде отыграться со счета 0:3, забросив две шайбы.

Первой звездой дня признан финский форвард "Каролины" Себастьян Ахо, который в домашнем матче с "Оттавой" (8:2) забросил две шайбы.

Третьей звездой дня стал канадский защитник "Каролины" Джоэл Эдмундсон, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи.

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