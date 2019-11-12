Международный марафон ШОС пройдет 1 декабря в Куньмине

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Международный марафон Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 1 декабря в городе Куньмин - административном центре провинции Юньнань на юго-западе Китая. Об этом во вторник на специальном брифинге заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Международный марафон ШОС пройдет 1 декабря в городе Куньмине", - сказал Норов. "В нынешнем марафоне примут участие свыше 20 тыс. атлетов из более 20 стран и регионов мира", - указал генсек.

Он также отметил, что марафон стал большим культурным и спортивным событием ШОС, содействующим популяризации "шанхайского духа".

Международный марафон ШОС в китайском Куньмине проводится ежегодно в декабре, начиная с 2016 года. В прошлые годы участники Куньминского забега соревновались в четырех категориях: марафон (42,145 км), полумарафон, семикилометровый "Здоровый забег" и "Семейный забег" длиной 2,6 км.