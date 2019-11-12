Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при по фигурному катанию в Москве

Почти все билеты на произвольные программы Гран-при России по фигурному катанию проданы

Турнир пройдет с 15 по 17 ноября
Гендиректор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Гендиректор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Организаторы реализовали почти все билеты на произвольные программы пятого в сезоне этапа серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Москве на арене "Мегаспорт". Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщил гендиректор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов.

"Мероприятие, как никогда, пользуется большим спросом. На субботу, к примеру, билетов практически не осталось", - заявил Смирнов.

Турнир пройдет с 15 по 17 ноября, 15 ноября пройдут короткие программы, 16 ноября - произвольные программы, 17 ноября - показательные выступления. Участниками турнира, в частности, станут мировая рекордсменка в произвольной программе и по сумме баллов Александра Трусова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и двукратные чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Реклама на ТАСС
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Россия сможет претендовать на финал Гран-при по фигурному катанию после 2022 года
Это может произойти в 2022 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС