Почти все билеты на произвольные программы Гран-при России по фигурному катанию проданы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Организаторы реализовали почти все билеты на произвольные программы пятого в сезоне этапа серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Москве на арене "Мегаспорт". Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщил гендиректор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов.

"Мероприятие, как никогда, пользуется большим спросом. На субботу, к примеру, билетов практически не осталось", - заявил Смирнов.

Турнир пройдет с 15 по 17 ноября, 15 ноября пройдут короткие программы, 16 ноября - произвольные программы, 17 ноября - показательные выступления. Участниками турнира, в частности, станут мировая рекордсменка в произвольной программе и по сумме баллов Александра Трусова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и двукратные чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.