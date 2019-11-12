Коган надеется на объективное судейство на московском этапе Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассчитывает, что судейство на московском этапе серии Гран-при будет более объективным, чем на некоторых предыдущих. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"На некоторых предыдущих этапах были спорные моменты, которые мне как судье были не очень понятны. Хотелось бы надеяться, что на московском этапе мы увидим отличное объективное судейство, которое позволит занять спортсменам заслуженные места", - сказал Коган.

Ранее президент ФФККР Александр Горшков отметил, что московский этап серии для многих его участников станет определяющим в вопросе их попадания в финал серии.

Этап серии Гран-при в Москве пройдет в "Мегаспорте" 15-17 ноября. Финал серии пройдет в декабре в Турине.