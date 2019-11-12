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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Россия предложила ISU разрешить четверные прыжки в короткой программе женщин

Решение может принять конгресс Международного союза конькобежцев, который пройдет летом 2020 года
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) направила предложение в Международный союз конькобежцев (ISU) разрешить четверные прыжки в короткой программе в женском одиночном катании. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

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Согласно нынешним правилам, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе. Из российских фигуристок четверными прыжками владеют Александра Трусова и Анна Щербакова, а первой в мире взрослой фигуристкой - исполнительницей четверного на соревнованиях стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, тренирующаяся в Москве под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. Трусова и Щербакова также занимаются в группе этого специалиста.

"В основном, изменения в правилах происходят только на конгрессах, но есть некоторые вещи, которые может делать технический комитет, - сказал Горшков. - Включение четверного прыжка в короткую программу у женщин рассматривает конгресс. Мы предложение [разрешить прыжки] направили".

Решение может принять конгресс ISU, который пройдет летом 2020 года. Однако до того, как предложение будет вынесено на конгресс, как позднее подчеркнул генеральный директор ФФККР Александр Коган, их должен одобрить технический комитет ISU.

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