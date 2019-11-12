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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Россия обратилась в ISU с вопросом о непоследовательности судейства на этапах Гран-при

Новая система выставления оценок за элемент с градацией от минус пяти баллов до плюс пяти была введена в нынешнем олимпийском цикле

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с вопросом о непоследовательных решениях некоторых судей во время этапов серии Гран-при. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

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"Наша федерация обратилась в техком ISU с вопросом о непоследовательности решений - у одних находят ребро, у других не находят. Еще какие-то ошибки. Новая система "плюс пять - минус пять" позволяет больше использовать возможности у судей, таким образом судейство стало более субъективным", - считает Коган.

"У той же [Елизаветы] Туктамышевой оценки за элемент варьировались от плюс трех до минус одного. Нет единого подхода в оценке качества элемента, и это одна из самых больших проблем", - подчеркнул Коган.

Новая система выставления оценок за элемент с градацией от минус пяти баллов до плюс пяти была введена в нынешнем олимпийском цикле, ранее оценки варьировались от минус трех до плюс трех.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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