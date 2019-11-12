Футболист "Локомотива" Жоау Мариу пропустит ближайшие игры сборной Португалии из-за травмы

ТАСС, 12 ноября. Футболист московского "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу не сыграет за национальную команду в предстоящих матчах отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Record.

По информации источника, 26-летний игрок не сыграет из-за повреждения, характер травмы остается неизвестным. На место хавбека никого вызывать не будут.

Также домашний матч против команды Литвы (14 ноября) и гостевой против сборной Люксембурга (17 ноября) пропустят защитники Пепе и Нельсон Семеду.

Сборная Португалии после шести матчей занимает второе место в группе В с 11 очками, лидируют украинцы (19 очков, семь матчей), досрочно обеспечившие выход на чемпионат Европы - 2020.

Жоау Мариу арендован "Локомотивом" до конца сезона, права на игрока принадлежат итальянскому "Интеру". В составе сборной Португалии он сыграл 46 матчей, забив два мяча и сделав девять голевых передач, и является чемпионом Европы 2016 года.