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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Россия сможет претендовать на финал Гран-при по фигурному катанию после 2022 года

Это может произойти в 2022 году
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия сможет претендовать на право проведения финала серии Гран-при по фигурному катанию не ранее 2022 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Мы проводили финал серии трижды - в последний раз он проходил в Сочи в сезоне-2012/13 как тестовый турнир перед олимпийскими Играм 2014 года. Мы обсуждаем возможность рассмотрения этой идеи, пока не более того. Мы можем претендовать на финалы после 2022 года", - сообщил Коган.

Финал серии Гран-при нынешнего года пройдет в декабре в Турине.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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