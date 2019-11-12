Россия сможет претендовать на финал Гран-при по фигурному катанию после 2022 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия сможет претендовать на право проведения финала серии Гран-при по фигурному катанию не ранее 2022 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Мы проводили финал серии трижды - в последний раз он проходил в Сочи в сезоне-2012/13 как тестовый турнир перед олимпийскими Играм 2014 года. Мы обсуждаем возможность рассмотрения этой идеи, пока не более того. Мы можем претендовать на финалы после 2022 года", - сообщил Коган.

Финал серии Гран-при нынешнего года пройдет в декабре в Турине.