Коган не уверен в участии фигуриста Коляды в чемпионате России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не уверен в том, что Михаил Коляда сможет принять участие в чемпионате России. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

В октябре стало известно о том, что Коляда перенес операцию по поводу хронического синусита. В связи с этим фигурист был вынужден сняться с серии Гран-при. Чемпионат России пройдет в конце декабря в Саранске.

"У него была операция. Что касается участия в чемпионате России - тут я не уверен", - сказал Коган.

Коляда является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.