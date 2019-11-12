Стартовала продажа билетов на Неделю звезд КХЛ - 2020

ТАСС, 12 ноября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о начале продажи билетов на Неделю звезд хоккея 2020 года в Москве. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Держатели карт Mastercard могут воспользоваться услугой специальной предварительной продажи билетов на Неделю звезд. Открытая продажа билетов стартует 18 ноября для всех желающих. Также 18 ноября начнется голосование за выбор составов сборных дивизионов на Матч звезд, оно завершится 25 ноября.

Неделя звезд стартует 11 января матчем Кубка Вызова, в котором примут участие лучшие игроки Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Также зрители смогут увидеть 12 января Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Мастер-шоу (18 января) и Матч звезд КХЛ (19 января).

В 2009 и 2010 годах в Матче звезд встречались команды российских и иностранных хоккеистов, с 2011 по 2016 год - сборные Востока и Запада. С 2017 года Матч звезд проходит в формате мини-турнира между сборными четырех дивизионов.

Матч звезд КХЛ пройдет в 12-й раз, мероприятие состоится в Москве на "ВТБ-Арене". Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз. В первом сезоне КХЛ (сезон-2008/09) игра состоялась на Красной площади, а в сезоне-2015/16 - в "ВТБ Ледовом дворце" (нынешнее название - "ЦСКА-Арена"). В прошлом сезоне Матч звезд прошел на "Татнефть-Арене" в Казани.