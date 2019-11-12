Травма помешала фигуристам Синициной и Кацалапову при постановке произвольного танца

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Проблемы со здоровьем сказались на сроках постановки произвольного танца нового сезона российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Об этом они сообщили в интервью ТАСС.

Ранее Кацалапов рассказал, что произвольная программа сезона-2019/20 ставилась дольше предыдущей. Фигуристы дебютировали на Гран-при текущего сезона на этапе в китайском Чунцине, который завершился в субботу. Синицина и Кацалапов лидировали после короткой программы с отрывом в пять баллов от ближайших преследователей американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса, но в произвольной соперники обошли россиян, однако преимущества, созданного российским дуэтом в ритм-танце, хватило для суммарной победы. Синицина и Кацалапов стали обладателями золота этапа Гран-при впервые в карьере.

"Были небольшие проблемы со здоровьем, - сказал Кацалапов. - Случилась достаточно серьезная травма, но обошлось без тяжелых последствий".

"Поэтому пришлось этот процесс [подготовки программы] немножко затянуть", - добавила Синицина.

Следующий этап Гран-при для Синициной и Кацалапова пройдет с 15 по 17 ноября в Москве.