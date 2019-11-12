Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Юрлова-Перхт пропустит контрольные старты, Логинов и Гараничев выступят в одной гонке

На основе результатов контрольных стартов будет сформирован окончательный состав сборной страны на первые три этапа Кубка мира
Екатерина Юрлова-Перхт Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Екатерина Юрлова-Перхт
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Екатерина Юрлова-Перхт по согласованию с тренерским штабом сборной России по биатлону пропустит контрольные старты на сборе в Тюмени, в то время как Александр Логинов и Евгений Гараничев выступят только в одной из двух спринтерских гонок. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

На основе результатов контрольных стартов (будут проходить в формате спринтерских гонок) будет сформирован окончательный состав сборной страны на первые три этапа Кубка мира. Юрлова-Перхт, Логинов и Гараничев уже гарантировали себе место в национальной команде, поскольку по результатам прошлого сезона оказались в числе 15 сильнейших общего зачета Кубка мира.

Контрольные старты пройдут с 14 по 16 ноября в Тюмени. В отборе в сборную будут принимать участие только биатлонисты, прошедшие централизованную подготовку.

Также на первом этапе Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря, смогут выступить Антон Бабиков и Виктория Сливко, которые имеют личные квоты благодаря победе в общем зачете Кубка IBU прошлого сезона. До конца года второй и третий этап примут австрийский Хохфильцен и французский Анси соответственно.

Теги
Кубок мира по биатлону
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Регбист Артемьев в ЦСКА будет зарабатывать 200 тыс. рублей в месяц
Во вторник игрок подписал контракт с армейским клубом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС