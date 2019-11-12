Мюнхен примет чемпионат Европы по летним видам спорта 2022 года

ТАСС, 12 ноября. Чемпионат Европы по летним видам спорта 2022 года пройдет в немецком Мюнхене. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На втором в истории чемпионате Европы по летним видам спорта состоятся соревнования по легкой атлетике, велоспорту, гольфу, гимнастике, академической гребле и триатлону. Соревнования примет Олимпийский парк, в 2022 году Мюнхен будет отмечать 50-летие проведения Олимпийских игр 1927 года. Турнир пройдет с 11 по 22 августа.

Первый чемпионат Европы по летним видам спорта прошел в 2018 году в Глазго и Берлине. Сборная России одержала победу в медальном зачете, завоевав 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых наград.