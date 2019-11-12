Фигуристы Синицина и Кацалапов заявили, что им принципиально победить Пападакис и Сизерона

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российским фигуристам Виктории Синициной и Никите Кацалаповым, выступающим в танцах на льду, принципиально одержать победу над четырехкратными чемпионами мира французами Габриэлой Пападакис и Гиоймом Сизероном в очном противостоянии. Об этом Синицина и Кацалапов сообщили в интервью ТАСС.

"Да, конечно, а как же может быть иначе? Они на данный момент лидеры, все остальные - отстающие, и цель каждого - стать лучшим, - сказал Кацалапов в ответ на вопрос, является ли для российского дуэта принципиальным моментом победа над французами. - Это самый настоящий спортивный принцип".

В прошлом сезоне Синицина и Кацалапов четырежды сталкивались с Пападакис и Сизероном на международных турнирах. Все четыре раза французы завоевывали золотые медали, российский дуэт трижды был вторым (на этапе Гран-при во Франции и финале серии, а также чемпионате мира) и единожды - четвертым (на чемпионате Европы). В нынешнем сезоне французы и россияне начали с побед на этапах Гран-при - Пападакис и Сизерон победили на турнире во французском Гренобле, Синицина и Кацалапов первенствовали в китайском Чунцине. Их первое очное противостояние в сезоне-2019/20 может состояться в финале Гран-при, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.