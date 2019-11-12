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Бокс

Умер бывший тренер боксера Дмитрия Бивола Николай Исаев

Он скончался в возрасте 63 лет

ТАСС, 12 ноября. Николай Исаев, тренировавший чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола, скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Спортивная федерация бокса (СФБ) Санкт-Петербурга на странице в Instagram.

"Сегодня не стало заслуженного тренера РСФСР Николая Петровича Исаева. Долгие месяцы он сражался с тяжелой болезнью, но несмотря на это, Николай Петрович до последних дней участвовал в боксерской жизни, помогал своим ученикам и коллегам. Он ушел, как воин. Вечная память", - говорится в сообщении.

За период педагогической работы Исаев подготовил 32 мастера спорта СССР и России, двух мастеров спорта международного класса. В число его учеников входят двукратный обладатель Кубка СССР, победитель международных соревнований Роберт Имамов, а также шестикратный победитель первенства России, двукратный победитель первенства Европы и обладатель титула в полутяжелом весе по версии WBA Бивол, в активе которого 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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Бокс
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