Умер бывший тренер боксера Дмитрия Бивола Николай Исаев

ТАСС, 12 ноября. Николай Исаев, тренировавший чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола, скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Спортивная федерация бокса (СФБ) Санкт-Петербурга на странице в Instagram.

"Сегодня не стало заслуженного тренера РСФСР Николая Петровича Исаева. Долгие месяцы он сражался с тяжелой болезнью, но несмотря на это, Николай Петрович до последних дней участвовал в боксерской жизни, помогал своим ученикам и коллегам. Он ушел, как воин. Вечная память", - говорится в сообщении.