Умер бывший тренер боксера Дмитрия Бивола Николай Исаев

ТАСС, 12 ноября. Николай Исаев, тренировавший чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола, скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Спортивная федерация бокса (СФБ) Санкт-Петербурга на странице в Instagram.
"Сегодня не стало заслуженного тренера РСФСР Николая Петровича Исаева. Долгие месяцы он сражался с тяжелой болезнью, но несмотря на это, Николай Петрович до последних дней участвовал в боксерской жизни, помогал своим ученикам и коллегам. Он ушел, как воин. Вечная память", - говорится в сообщении.
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Сегодня не стало заслуженного тренера РСФСР Николая Петровича Исаева. Долгие месяцы он сражался с тяжелой болезнью, но несмотря на это, Николай Петрович до последних дней участвовал в боксерской жизни, помогал своим ученикам и коллегам. Он ушёл как воин. Вечная память.
За период педагогической работы Исаев подготовил 32 мастера спорта СССР и России, двух мастеров спорта международного класса. В число его учеников входят двукратный обладатель Кубка СССР, победитель международных соревнований Роберт Имамов, а также шестикратный победитель первенства России, двукратный победитель первенства Европы и обладатель титула в полутяжелом весе по версии WBA Бивол, в активе которого 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.