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Летние неолимпийские виды спорта

Регбист Артемьев в ЦСКА будет зарабатывать 200 тыс. рублей в месяц

Во вторник игрок подписал контракт с армейским клубом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Капитан сборной России по регби Василий Артемьев будет получать 200 тыс. рублей в месяц по контракту с московским ЦСКА. Об этом журналистам сообщил президент ЦСКА Алексей Митрюшин.

Во вторник 32-летний Артемьев подписал контракт с ЦСКА.

"Мы хотим открыть цену контракта Артемьева, чтобы уйти от всех разговоров. Мы считаем, что все должно быть адекватно уровню российского регби. Контракт Василия на подписан на два года с зарплатой 200 тыс. рублей в месяц. Это достойный уровень зарплаты и сигнал всего нашему сообществу регби о том, что мы за популяризацию и набор успешных регбистов", - отметил Митрюшин.

Артемьев начал карьеру в Ирландии, где выступал за молодежную команду "Ленстер". С 2009 по 2011 год он играл за "ВВА-Подмосковье", после чего подписал контракт с английской командой "Нортгемптон Сэйнтс". С 2013 года Артемьев защищал цвета "Красного Яра", в составе которого выиграл золотые медали чемпионата страны, трижды стал обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок страны.

В составе сборной России Артемьев провел 93 матча и выступал на двух Кубках мира - в 2011 и 2019 годах. 

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Летние неолимпийские виды спорта
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