Дисквалифицированный за допинг боец Штырков в декабре проведет бой в Екатеринбурге

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил российский боец Иван Штырков проведет следующий поединок на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге 14 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе RCC.

"Российский боец Иван Штырков проведет свой следующий бой в декабре на турнире RCC 7 в Екатеринбурге. Его соперником станет швейцарец Ясуби Эномото. Будет ли бой носить статус главного события вечера еще неизвестно", - сказал собеседник агентства, отметив, что контракт россиянина с японской организацией Rizin продолжает действовать.

Штырков в июле нынешнего года получил двухлетнюю дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA) после выявления у него положительной допинг-пробы. В тот момент россиянин имел контракт с UFC. Позднее контракт был расторгнут по соглашению сторон.