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Евро-2020

Врач сборной России по футболу надеется, что Головин сыграет с бельгийцами

Полузащитник "Монако" два дня подряд занимался отдельно от общей группы

СОЧИ, 12 ноября. /ТАСС/. Медицинский штаб сборной России по футболу выразил надежду, что полузащитник Александр Головин в ближайшее время приступит к тренировкам в общей группе и сыграет с командой Бельгии. Об этом журналистам сообщил врач команды Эдуард Безуглов.

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Головин два дня подряд во время тренировочного сбора команды занимался отдельно от общей группы.

"Никакого повреждения у Головина нет, есть перегрузочные явления в сухожилии в паховой области, причем изменения идут не первый день и не первую неделю. Вчера мы сделали обследование - слава богу, значимых проблем не увидели. Надеюсь, что в ближайшие дни он приступит к тренировкам и сыграет в матче с Бельгией", - сказал Безуглов.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Россия - Бельгия пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге.

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