Главный тренер женской сборной России по волейболу Панков планирует повезти команду на ОИ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вадим Панков планирует сохранить пост главного тренера женской сборной России по волейболу и повезти команду на Олимпийские игры в Токио. Об этом специалист сообщил ТАСС во вторник.

Панков покинул национальную команду в сентябре в преддверии Кубка мира по волейболу по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен итальянец Серджио Бузато, с которым сборная заняла на турнире третье место. Волейболистки национальной команды позднее попросили Всероссийскую федерацию волейбола оставить Бузато на посту главного тренера.

"Меня никто не увольнял, я являюсь главным тренером национальной команды. По состоянию здоровья я не ездил на Кубок мира, но хотел бы продолжить работу, такое желание есть. 14 ноября я буду отчитываться на президиуме федерации, которая и примет решение о моем будущем", - сказал Панков.