Футболист Ерохин назвал великолепными условия подготовки сборной России в Сочи

Россияне примут сборную Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге, 19 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют в гостях с командой Сан-Марино. Национальная команда проводит сбор в Сочи перед отборочными матчами на стадионе им. Метревели.

СОЧИ, 12 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин считает, что команда проводит подготовку к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против бельгийцев и санмаринцев в очень хороших условиях. Об этом футболист национальной команды рассказал журналистам во вторник.

ав"Сегодня была более интенсивная работа, - заявил Ерохин. - Тесты провели, чтобы проверить состояние футболистов, в зависимости от их результатов потом могут дозировать нагрузку. Поле отличное, условия великолепные. Все создано для того, чтобы мы могли спокойно готовиться к матчам".

7 ноября сборная России представила новую форму. "Форма отличная. Всегда, когда представляют новую форму, мнения делятся 50 на 50, даже, наверное, большинству не нравится. Но потом со временем чувствуют, привыкают, понимают, тем более если команда начинает добиваться хороших результатов, то и отношение к форме меняется", - заявил Ерохин.

Сборной России необходимо обыграть бельгийцев со счетом 2:0 или с разностью в три мяча, а также добиться победы над командой Сан-Марино, чтобы занять первое место в группе. "Я думаю, что обыграть бельгийцев возможно, сегодня начнутся теоретические занятия, тренеры нам подскажут, как лучше играть. Понятно, что у бельгийцев высококлассные игроки, но я думаю, что и у нас будет определенная тактика. Мы будем знать, как действовать, чтобы добиться нужного результата", - отметил полузащитник.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).