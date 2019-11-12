Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Квят рад подписанию контракта с "Торо Россо" на следующий сезон

Россиянин поблагодарил руководство команды за возможность продолжить выступать в "Формуле-1"
Даниил Квят EPA-EFE/LYNN BO BO
Описание
Даниил Квят
© EPA-EFE/LYNN BO BO

ТАСС, 12 ноября. Российский пилот Даниил Квят рад подписанию контракта с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" на сезон-2020. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

Во вторник "Торо Россо" объявила, что Квят и его партнер француз Пьер Гасли продолжат выступать в составе команды в следующем сезоне.

"Я рад подписать контракт с командой на 2020 год, - написал 25-летний Квят. - Я действительно счастлив, потому что чувствую себя очень комфортно со всеми здесь, я знаю команду, а они знают меня очень хорошо. Мы вместе добились больших успехов, например, заехали на подиум в этом году, поэтому надеюсь, что в следующем году у команды будет очень сильный сезон. Я благодарен за возможность продолжить участие в "Формуле-1", и я сделаю все возможное, чтобы показать наилучшие результаты в следующем году".

В текущем сезоне Квят занимает 13-е место, имея в активе 34 очка, на Гран-при Германии спортсмен сумел подняться на подиум, заняв третье место (третий подиум в карьере, второй подиум в истории команды). Квят остается единственным гонщиком не из команд "Мерседес", "Феррари" и "Ред Булл", который в текущем сезоне сумел попасть на подиум. Россиянин проводит пятый сезон в "Формуле-1", высшее достижение Квят показал на Гран-при Венгрии в 2015 году в составе "Ред Булла", заняв второе место, также он финишировал третьим на Гран-при Китая в 2016 году в составе "Ред Булла".

Предпоследний, 20-й этап текущего сезона - Гран-при Бразилии - пройдет с 15 по 17 ноября.

Теги
Формула-1
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Дебютант сборной России по футболу Фомин отметил хорошие отношения в национальной команде
Полузащитник "Уфы" признался, что у него пока не было индивидуального разговора с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС