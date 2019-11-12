Квят рад подписанию контракта с "Торо Россо" на следующий сезон

"Я рад подписать контракт с командой на 2020 год, - написал 25-летний Квят. - Я действительно счастлив, потому что чувствую себя очень комфортно со всеми здесь, я знаю команду, а они знают меня очень хорошо. Мы вместе добились больших успехов, например, заехали на подиум в этом году, поэтому надеюсь, что в следующем году у команды будет очень сильный сезон. Я благодарен за возможность продолжить участие в "Формуле-1", и я сделаю все возможное, чтобы показать наилучшие результаты в следующем году".

В текущем сезоне Квят занимает 13-е место, имея в активе 34 очка, на Гран-при Германии спортсмен сумел подняться на подиум, заняв третье место (третий подиум в карьере, второй подиум в истории команды). Квят остается единственным гонщиком не из команд "Мерседес", "Феррари" и "Ред Булл", который в текущем сезоне сумел попасть на подиум. Россиянин проводит пятый сезон в "Формуле-1", высшее достижение Квят показал на Гран-при Венгрии в 2015 году в составе "Ред Булла", заняв второе место, также он финишировал третьим на Гран-при Китая в 2016 году в составе "Ред Булла".

Предпоследний, 20-й этап текущего сезона - Гран-при Бразилии - пройдет с 15 по 17 ноября.