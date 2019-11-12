Дебютант сборной России по футболу Фомин отметил хорошие отношения в национальной команде

СОЧИ, 12 ноября. /ТАСС/. Впервые вызванный в сборную России по футболу полузащитник Даниил Фомин заявил, что к нему хорошо относятся в коллективе на сборе в Сочи, который проходит в преддверии матчей отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Об этом футболист заявил журналистам.
Фомин выступает за "Уфу". Матч против бельгийцев пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге, а гостевая встреча со сборной Сан-Марино состоится 19 ноября.
"Привыкаю к команде, партнерам, тренерам, - заявил Фомин. - Связи пока не наигрываем, идет восстановление и подготовка к Бельгии. Конечно, чувствуется уровень и масштаб национальной команды, все более ответственно. Требуется только выходить и защищать честь страны".
"Дедовщина? Пока не наблюдалось, коллектив и тренеры хорошие, помогут, подскажут. Знаком с ребятами из "Краснодара", а также с теми, кто играл в "молодежке" - Зелимхан Бакаев, Ильзат Ахметов. Разговора с Черчесовым пока не было, но думаю, что он еще будет", - добавил 22-летний футболист.
Сборной России необходимо обыграть бельгийцев со счетом 2:0 или с разницей в три мяча, а также добиться победы над командой Сан-Марино, чтобы занять первое место в группе. "Потихоньку начинаем готовиться к Бельгии, сегодня начнется теория. Все понимают важность матча с бельгийцами, это игра за первое место в группе. Подходим к ней с серьезным настроем", - заключил Фомин.
После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).