Дебютант сборной России по футболу Фомин отметил хорошие отношения в национальной команде

СОЧИ, 12 ноября. /ТАСС/. Впервые вызванный в сборную России по футболу полузащитник Даниил Фомин заявил, что к нему хорошо относятся в коллективе на сборе в Сочи, который проходит в преддверии матчей отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Об этом футболист заявил журналистам.

Фомин выступает за "Уфу". Матч против бельгийцев пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге, а гостевая встреча со сборной Сан-Марино состоится 19 ноября.

"Привыкаю к команде, партнерам, тренерам, - заявил Фомин. - Связи пока не наигрываем, идет восстановление и подготовка к Бельгии. Конечно, чувствуется уровень и масштаб национальной команды, все более ответственно. Требуется только выходить и защищать честь страны".