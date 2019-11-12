Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона "Ростов-Арена" в собственность региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче из федеральной собственности в собственность Ростовской области построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона "Ростов-Арена". Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность Ростовской области объекты недвижимого имущества, расположенные в г. Ростове-на-Дону, ул. Левобережная, по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно документу, Росимуществу совместно с Минспортом России и правительством Ростовской области предстоит обеспечить передачу имущества до 1 января 2020 года. В перечень объектов, которые передаются в собственность Ростовской области, вошли, в частности, здание стадиона, три билетных кассы, несколько КПП, ливневая канализация.

"Ростов-Арена" вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала.