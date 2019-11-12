Американская гимнастка Коулман погибла после падения с брусьев

ТАСС, 12 ноября. Американская гимнастка Мелани Коулман скончалась после удара спиной в результате падения с разновысоких брусьев во время тренировки в возрасте 20 лет. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Несчастный случай произошел в пятницу, спортсменка была доставлена в больницу, где скончалась в понедельник.

"Она получила травму, соскользнув с брусьев и ударившись спиной, - заявил ее отец и тренер Томас Альберти. - Это был несчастный случай с трагическим концом".

На момент гибели американка училась в Университете Южного Коннектикута. Ранее Коулман была участницей юниорской программы США по подготовке спортсменов к Олимпийским играм.