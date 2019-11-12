Дарюс Масколюнас возглавил сборную Литвы по баскетболу

ВИЛЬНЮС, 12 ноября. /ТАСС/. Ассистент наставника каунасского клуба "Жальгирис" Дарюс Масколюнас стал новым главным тренером сборной Литвы по баскетболу. Выборы нового тренера состоялись во вторник на заседании исполкома Федерации баскетбола Литвы.

Масколюнас получил 13 голосов, другой кандидат - тренер клуба "Шяуляй" Антанас Сирейка - один.

Предыдущий главный тренер сборной Дайнюс Адомайтис подал в отставку в августе после неудачного выступления на чемпионате мира (девятое место, не удалось завоевать прямую путевку на Олимпиаду-2020).

В числе возможных кандидатов были тренеры российского клуба "Химки" Римас Куртинайтис, греческого "Олимпиакоса" Кестутис Кемзура и "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс. Однако возглавляемые ими команды выступают, помимо внутреннего чемпионата, в Евролиге. Напряженный график этого турнира практически не оставляет возможности для параллельной работы со сборной. Еще один специалист Казис Масквитис выбыл из борьбы, так как его клуб - российская "Парма" - был против совмещения должностей.

Кандидатуру 48-летнего Масколюнаса предложил президент Федерации баскетбола Литвы Арвидас Сабонис. Перед новым тренером стоит задача успешного выступления в отборочном турнире ЧЕ-2021, который начинается в феврале, и завоевание путевки на Олимпиаду 2020 года в Токио (отборочный этап состоится летом текущего года). Сборная Литвы была участником всех олимпийских турниров с 1992 года, трижды привозила с Игр бронзовые награды.