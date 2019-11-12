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Футбол на Украине

Украинская ассоциация футбола получила запрос об отмене удаления игроку "Шахтера" Тайсону

Футболист в ответ на расистские оскорбления выбил мяч на трибуну и показал неприличный жест в адрес болельщиков

ТАСС, 12 ноября. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) направила запрос в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) с просьбой об отмене красной карточки бразильскому игроку донецкого "Шахтера" Тайсону. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу FIFPro.

Тайсон в ответ на расистские оскорбления выбил мяч на трибуну и показал неприличный жест в адрес болельщиков соперника 10 ноября в домашнем матче чемпионата Украины против киевского "Динамо" (1:0). Тайсон и его партнер по команде Дентиньо расплакались, главный арбитр встречи Николай Балакин принял решение увести команды в подтрибунное помещение на несколько минут, после чего игроки вернулись на поле и Тайсон получил красную карточку на 82-й минуте матча.

"Мы обращаемся к УАФ с просьбой отменить красную карточку Тайсона. Также просим провести расследование по факту поведения болельщиков и работы официальных лиц в данной ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что FIFPro находится в постоянном контакте с обоими футболистами и оказывает им необходимую поддержку.

"Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, набрав 40 очков, "Динамо" располагается на четвертом месте (27). В 15-м туре донецкий клуб примет "Львов", киевляне дома сыграют с "Мариуполем".

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