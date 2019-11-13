"Задан высокий уровень работы". Особенности и пути развития VAR в российском футболе

Система видеоассистента рефери (VAR) пришла в российский футбол в апреле 2019 года. С того времени технология была задействована на матчах Олимп — Кубка России, стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге в сезоне-2019/20 и непосредственно на играх чемпионата России. Тестирование VAR было одобрено Советом международных футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент уже в полноценном режиме VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

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VAR, вопреки мнению болельщиков и многих футбольных специалистов, может использоваться не в любом спорном эпизоде. Моменты, на которые распространяется юрисдикция системы, делятся на четыре вида: первый — нарушения правил при забитых голах, второй — эпизоды с назначением пенальти, третий — ошибочный показ прямой красной карточки (эпизоды с удалением за два предупреждения не рассматриваются), четвертый — ошибка в идентификации игрока, к которому применяется санкция в виде желтой или красной карточки (VAR помогает определить, кто из футболистов нарушил правила и должен быть наказан, в том случае если главный арбитр предупредил или удалил не того футболиста). Проще говоря, VAR может вмешаться, когда речь идет о "явной и очевидной ошибке" судьи. В первом круге чемпионата России сезона-2019/20 было сыграно 120 матчей. Из них VAR в live-режиме работал на 25 играх. В общей сложности система исправила 15 серьезных судейских ошибок в ключевых ситуациях. В частности, при помощи современных технологий было назначено восемь пенальти. Как выбираются матчи для использования VAR? В live-режиме VAR работал на 25 из 120 матчей, сыгранных в первом круге чемпионата России. При этом на протяжении всей половины турнира на некоторых из встреч технология функционировала в офлайн-режиме. Несмотря на довольно широкий охват игр, пока не всем клубам удалось на личном опыте ознакомиться с этой современной технологией. С другой стороны, сразу у нескольких команд за плечами от четырех до восьми игр с VAR. В эту группу вошли семь клубов: "Краснодар" (восемь матчей), "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА (по шесть), "Ростов" (пять), а также "Спартак" и "Динамо" (по четыре).

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"На каких матчах используется VAR, определяет Российский футбольный союз, — пояснил Леонид Калошин. — Что касается распределения по матчам, то, если в туре игра ЦСКА — "Спартак", "Зенит" — "Краснодар" или "Локомотив" — "Ростов", поймет ли футбольное сообщество, если на этой игре VAR не будет использоваться? Конечно, не поймет! С учетом возможности использования VAR только на двух матчах в туре, понятно, что на таких играх система будет работать". Глава проекта по внедрению VAR в России отметил, что команды, сейчас занимающие места с первого по пятое в турнирной таблице РПЛ, а также топ-5 клубов по итогам сезона-2018/19 в первом круге текущего чемпионата провели между собой 15 матчей и только в одном из них ("Ростов" — "Спартак") система не работала. "Система не использовалась только в этой игре по той простой причине, что первый в истории чемпионата России VAR live-матч по логистическим причинам во втором туре мы могли провести только в Москве. И это была игра "Динамо" — "Рубин", — пояснил он. Также Калошин признает, что болельщики отнеслись бы с непониманием, если бы без VAR прошли матчи, имеющие громадную историю и большое внимание зрителей. "Если на играх между московскими командами не будет VAR, как это воспримет аудитория? Отрицательно. Эти игры должны были быть в этой обойме", — убежден он. Вместе с тем из этой схемы есть исключение, которому также есть логическое объяснение. Речь о четвертом туре РПЛ, когда состоялись матчи "Спартак" — "Динамо" и "Зенит" — "Краснодар". "На тот момент была возможность использовать VAR только в одной игре. В том туре система была на матче "Зенит" — "Краснодар", имевшем не меньший интерес аудитории с точки зрения того, что две команды по итогам предыдущего сезона были в топ-3", — отметил Калошин. Кто судит матчи в качестве VAR и AVAR? В сезоне-2019/20 на матчах чемпионата России в качестве видеоассистентов рефери (VAR) и их помощников (AVAR) работало пять и шесть арбитров соответственно. Эти списки полностью идентичны за исключением одной фамилии — в качестве главного видеоассистента на данный момент не может работать Алексей Матюнин. Зато в двух качествах у экранов мониторов успели попробовать себя Виталий Мешков, Сергей Карасев, Михаил Вилков, Василий Казарцев, Алексей Сухой. Все они параллельно продолжали обслуживать матчи РПЛ в качестве как главных арбитров, так и резервных.

Учитывая то, что со второй части сезона рассматривается возможность использования VAR на всех восьми матчах в каждом туре, этой шестерки арбитров не хватит для того, чтобы закрыть весь массив игр. Следовательно, встает вопрос о том, сколько еще судей будет готово работать в качестве VAR и его ассистента с марта 2020 года. "В планах постараться подготовить к началу второй части сезона до 16 видеоассистентов и 16 помощников видеоассистентов. Их функционал отличается тем, что тот, кто является VAR, может быть и AVAR, а AVAR автоматически не может быть VAR. До 16 видеоассистентов — это те, кто по своей основной специализации судьи, а до 16 помощников — это те, кто по своей основной специализации ассистенты судьи (рефери, которые во время матчей располагаются на боковой линии — прим. ТАСС)", — рассказал Калошин. Могут ли бывшие судьи работать в качестве VAR и AVAR? В ответ на соответствующий вопрос Калошин подтвердил, что эта тема обсуждается в мировом судействе, но достаточно вяло. "Но не надо изобретать велосипед — нужно посмотреть на то, что происходит в топ-5 футбольных стран и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС), — отметил он. — Допустим, вы действующий судья, который начал готовиться в качестве видеоассистента, вы прошли обучение, получили лицензию и начали работать в качестве VAR, будучи действующим судьей. По прошествии какого-то времени вы завершаете карьеру в качестве судьи — в таком случае, понятное дело, вы можете остаться в качестве видеоассистента".

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"Те немногие страны, которые использовали другой вариант в начале пути два-три года назад, все равно пришли к этой схеме, — продолжил глава проекта по внедрению VAR в России. — Сейчас есть страны, у которых, по сравнению с Россией, огромнейший опыт использования VAR. В первую очередь надо ориентироваться на УЕФА, потому что, как сказал Роберто Розетти (старший офицер УЕФА по вопросам судейства — прим. ТАСС), Россия следует директивам УЕФА — не линии чемпионата Италии или ФИФА, а именно линии УЕФА. Также есть чемпионаты, которые обладают большой практикой с точки зрения VAR, — это Англия, Италия, Испания, Германия, Франция, Нидерланды и Португалия". По мнению Калошина, нужно перенять самые лучшие наработки у стран, которые обладают большим опытом работы с VAR. "В этих странах нет ни одного примера того, чтобы человек, уже закончив практическую карьеру в качестве судьи, вдруг начинал обучение в качестве VAR. Они используют только тех бывших судей, кто уже обучался и работал в качестве видеоассистента, еще будучи действующим судьей", — отметил он. С какими логистическими проблемами сталкивается VAR? В первой части сезона РПЛ VAR работает в мобильном, а не централизованном формате — это значит, что на каждый отдельно взятый матч выезжает фургон со всем необходимым специальным оборудованием. Всего таких фургонов, готовых для работы в live-режиме, два. "Не надо забывать, что к началу второй части сезона нам потребуется больше лицензированных IFAB судей и видеоассистентов, — напомнил Калошин. — Чтобы это количество увеличилось, необходимо проходить этапы обучения, и одним из этапов являются так называемые офлайн-матчи, их нужно провести определенное, и немаленькое, количество — поэтому один фургон должен быть посвящен всегда подготовке; если он в какой-то период времени у нас свободен от офлайн-матчей, то может использоваться в режиме live". "Пока, скорее всего, не получится ситуация, при которой можно, к примеру, сегодня провести в туре с помощью VAR один матч в Екатеринбурге, а второй — завтра в Туле. Причина как раз в том, что если один фургон уедет в Екатеринбург, а второй — в Тулу, то невозможно проводить офлайн-матчи", — отметил он.

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Также глава проекта по внедрению VAR в России отметил, что есть некоторые стадионы, на которых нельзя сразу же проводить боевые матчи, для начала там требуется провести офлайн-игру, так как в соответствии с требованиями ФИФА и IFAB стадион, на котором в рамках национальных соревнований никогда не проводился live-матч, должен пройти технологический тест. "Одновременно провести этот тест в день проведения матча практически не представляется возможным. Один раз мы попробовали сделать это перед игрой "Зенит" — "Краснодар", где сложность была в том, что до этой игры на "Газпром Арене" не было live-матча на уровне национальных соревнований. Решили, что эту игру проведем. В итоге, титаническими усилиями, когда вероятность не успеть была больше, чем вероятность успеть, удалось это сделать, но после этого решили больше так не делать, так как риск неготовности огромен". Калошин пояснил, что для проведения технологического теста, после которого на том или ином стадионе можно будет проводить официальные матчи с использованием VAR, нужны камеры вещателя. "Чтобы они были, необходим какой-то официальный матч, соответственно, для начала там надо провести офлайн-матч, — сказал он. — На сегодняшний день отправлять фургон на офлайн-матч, условно говоря, в Оренбург возможности нет. За то время, пока он будет в дороге туда и обратно, мы сможем провести несколько офлайн-матчей в Москве. Офлайн-матчи — это один из этапов подготовки следующей группы видеоассистентов". "На сегодняшний день нет возможности проводить live-матчи в Оренбурге, Саранске, Грозном. Нет такой возможности и в Казани, тем более что там проблема заключена в том, что "Рубин" играет на резервном стадионе. На остальных аренах есть возможность проводить live-матчи", — уточнил Калошин. Основные задачи проекта "VAR в России" "На сегодняшний день есть две основные задачи: в каждом туре должно проходить не менее двух игр в режиме live, это в основном центральные матчи тура между командами из топ-6. Также не надо забывать о другой задаче — необходимом количестве матчей офлайн, чтобы следующие группы видеоассистентов имели возможность перейти на следующий уровень подготовки и лицензирования IFAB, чтобы приступать к работе в боевых матчах", — заявил Калошин.

"В любом случае технологический тест на стадионе, где проходит матч премьер-лиги, должен быть, — отметил он. — Когда в итоге будет введен в строй VAR-центр, он должен быть проведен на каждом стадионе. Но тогда технологический тест будет иметь другую направленность. Надо будет смотреть, насколько удачно проходит сигнал с арены в VAR-центр и насколько удачно сигнал уходит из VAR-центра на монитор у поля на стадионе. Надо идти шаг за шагом, поскольку невозможно огромнейшее и крепкое VAR-здание воздвигнуть в одночасье". Несмотря на то что первый боевой матч национального уровня с VAR состоялся в России в апреле, существует множество разговоров о том, как технологию можно доработать — в том числе для удобства болельщиков показ повторов моментов с пересмотром решений благодаря VAR на табло стадионов и последующая публикация переговоров судей и видеоассистентов в случае возникновения спорных решений. По поводу первой инициативы глава проекта по внедрению VAR в России сказал следующее: "До конца первой части сезона показ повторов точно не планируется. Что касается второй части сезона, этот вопрос находится в стадии проработки; окончательное решение по этому вопросу будет непосредственно перед стартом второй части сезона. Надо принять во внимание множество аспектов, в том числе с точки зрения безопасности, — чтобы те моменты, которые демонстрируются на экранах стадионов, не приводили к беспорядкам со стороны зрителей. Если вы посмотрите матчи Лиги чемпионов, там на табло не демонстрируются повторы с пересмотром решений".

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