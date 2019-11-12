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Отец Нурмагомедова: Хабиб не собирается реагировать на провокации Макгрегора

Ранее Макгрегор заявил о желании провести бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не собирается и не считает нужным реагировать на любые провокации ирландца Конора Макгрегора. Об этом ТАСС заявил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее Макгрегор заявил о желании провести бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве.

"Какими бы ни были его выпады, мы не реагируем на него, - сказал Нурмагомедов - старший. - В клетку - пожалуйста, в любое время, но хотя бы сделайте серию из трех побед. Хабиб абсолютно не мог [отреагировать на провокацию]. Он не реагирует на это, не считает нужным".

"Ему и некогда на это реагировать, в день четыре-пять встреч, зарядка, тренировка", - добавил собеседник агентства.

Нурмагомедов и Макгрегор провели поединок 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Победу одержал российский боец. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Макгрегор провел 25 поединков, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения. На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.

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