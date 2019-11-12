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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Мариу выбыл из-за перелома пальца на ноге до конца года

Португалец является чемпионом Европы
Жоау Мариу Елена Афонина/ТАСС
Описание
Жоау Мариу
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Жоау Мариу выбыл из-за перелома пальца на ноге до конца 2019 года. Об этом ТАСС заявил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.

Мариу получил повреждение в воскресенье в ходе домашнего матча 16-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1).

"Да, Мариу действительно выбыл до конца года. У него перелом пальца на ноге", - сказал Брейдо.

Жоау Мариу арендован "Локомотивом" до конца сезона, права на 26-летнего игрока принадлежат итальянскому "Интеру". За московский клуб он провел 12 встреч в различных турнирах, забив один мяч и отдав четыре голевые передачи. Полузащитник является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии, за которую он сыграл 46 матчей, забил два гола и сделав девять результативных передач.

"Локомотив" занимает второе место в чемпионате России, набрав в 16 матчах 31 очко. В следующем туре столичный клуб в гостях сыграет с "Тамбовом" 22 ноября.

Теги
Российский футбол
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