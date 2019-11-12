Путин поздравил сборную России с победой в общекомандном зачете на ЧМ по самбо

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную команду России с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира по самбо в Сеуле. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Отечественная школа самбо прочно удерживает лидерские позиции, воспитывает техничных, уверенных в себе борцов. И вы это наглядно подтвердили - мастерством, силой воли и характера, настроем на результат", - подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность, что триумф в Сеуле станет хорошим стимулом к новым достижениям, послужит ярким примером для молодых спортсменов.

Чемпионат мира по самбо прошел 8-10 ноября в Южной Корее. Сборная России выиграла общекомандный зачет и завоевала 20 золотых наград - на пять медалей больше, чем на прошлогоднем турнире. Второе место заняла сборная Украины (1-0-2), третье - команда Казахстана (0-2-2).