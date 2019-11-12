Нижегородская область готова принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году

ТАСС, 12 ноября. Нижегородская область готова принять чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года, этот вопрос обсуждался с министром спорта РФ Павлом Колобковым и президентом Международной федерации плавания Хулио Маглионе. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Глеб Никитин.

Во вторник член бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексей Власенко сообщил, что чемпионат Европы 2024 года примет Россия. В качества приоритетного места проведения рассматривается Казань, но если город не подтвердит намерение принять турнир, он может пройти в Нижнем Новгороде.

"Нижегородская область готова принять у себя чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года. Эту тему мы обсуждали 11 октября в рамках форума "Россия - спортивная держава" с министром спорта РФ Павлом Колобковым и президентом Международной федерации плавания Хулио Маглионе", - отметил Никитин.

Он добавил, что у региона есть все преимущества для создания инфраструктуры для проведения турнира. "В Нижнем Новгороде уже выбран участок для строительства Дворца водных видов спорта, ведется работа по подготовке к разработке проекта", - пояснил глава региона.

Также он заметил, что водные виды спорта - одни из базовых в Нижегородской области. "Только плаванием в регионе занимается больше 41 тыс. человек", - подчеркнул Никитин.