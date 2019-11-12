Команды из Краснодарского и Камчатского краев победили в финале акции "Дворовый красава"

СОЧИ, 12 ноября. /ТАСС/. Команды из Краснодарского и Камчатского краев стали победителями финала Всероссийской футбольной акции "Дворовый красава", который прошел в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт" с участием 22 непрофессиональных молодежных команд. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе стадиона.

"Более 50 тысяч непрофессиональных футболистов приняли участие в муниципальном, региональном и межрегиональном этапах акции в 2019 году. В финал вышли 22 команды в двух возрастных категориях - 14-15 и 16-17 лет. Это ребята из восьми федеральных округов, а также из трех городов федерального значения (Москва, Севастополь, Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении.

В возрастной категории от 14 до 15 лет победу одержала команда "Рассвет" из Краснодарского края, второе место заняли "Волки" из Татарстана, бронзовым призером стала команда "Ураагша" из Иркутской области. В категории от 16 до 17 лет золото завоевала команда "Альфа" из Камчатского края, на втором и третьем местах расположились команды "Тохтамыш" из Карачаево-Черкесской Республики и "Машиностроитель" из Тульской области соответственно.

По данным пресс-службы, для участия в акции от Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 2019 году было подано около 6 тысяч заявок от дворовых футбольных команд в составе юношей от 14 до 17 лет. Главным условием для участия было то, что игроки не должны быть воспитанниками футбольных секций и спортшкол. "Около 95-97% звезд мирового футбола, которые сегодня восхищают нас, вышли из дворового футбола, потому что именно там закаляется характер, лидерские качества, отрабатывается техника владения мячом и стремление побеждать", - сказал участникам и журналистам заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

Руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич добавил, что по просьбе самих участников, главным призом стали учебно-тренировочные сборы команд - победительниц в составе молодежной сборной России в Лениногорске.

Впервые Всероссийская футбольная акция ОНФ по дворовому футболу "Уличный красава", участниками которой стали 35 тыс. человек, состоялась в 2018 году. До финала в Сочи на стадионе "Фишт" добрались 11 команд и в упорной борьбе в старшей возрастной группе (16-17 лет) ребята из Инаркоя одержали победу, не проиграв ни одного матча. В 2019 году акция "Уличный красава" была включена в план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий Министерства спорта РФ.