Футболисты сборной России сыграют в старой форме в оставшихся играх отбора ЧЕ-2020

СОЧИ, 12 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу не будет играть в новой форме в матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

7 ноября сборная России представила новую форму, разработчиком которой является компания Adidas. Однако затем в различных СМИ появлялась информация о том, что многие футболисты национальной команды недовольны новой формой. Матч с бельгийцами пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге, а гостевая встреча с командой Сан-Марино состоится 19 ноября.

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - сообщили в пресс-службе.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).