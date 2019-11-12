Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА впервые за шесть лет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме победил ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Спартака" шайбы забросили Михаил Юньков (9-я минута) и Илья Зубов (11 и 65), у ЦСКА отличились Алексей Марченко (13) и Александр Попов (60). Армейцы сравняли счет за 45 секунд до конца основного времени матча.
Матч из-за повреждения пропустил лучший снайпер "Спартака" (10 шайб) и один из лучших бомбардиров команды (14 очков) нападающий Мартиньш Карсумс. Капитан "Спартака" Анатолий Никонцев провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Для голкипера красно-белых Юлиуса Гудачека эта победа стала 50-й в лиге.
Это противостояние команд стало 35-м в КХЛ, "Спартак" записал себе в актив 13-ю победу, ЦСКА побеждал в 22 матчах. "Спартак" одержал первую победу над армейцами за шесть лет, прервав серию из 14 поражений в очных встречах в КХЛ, до этого красно-белые побеждали 12 сентября 2013 года (3:2). В первом матче этого сезона подопечные Олега Знарка дома проиграли ЦСКА - 3:9, этот результат стал повторением самой крупной разницы в счете в матчах между спартаковцами и армейцами в КХЛ: до этого ЦСКА побеждал "Спартак" со счетом 6:0 в сезоне-2017/18.
ЦСКА потерпел четвертое поражение в последних шести матчах, "Спартак" одержал седьмую победу в последних восьми встречах. ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 40 очками в 26 матчах. "Спартак" поднялся на четвертую строчку, набрав 32 очка в 27 играх.
В следующем матче "Спартак" 14 ноября сыграет на выезде с рижским "Динамо", ЦСКА в тот же день примет уфимский "Салават Юлаев".
Ход матча
Встреча проходила после перерыва для игр сборных в различных международных турнирах, в этих встречах были задействованы сразу шесть хоккеистов ЦСКА и три спартаковца. Лучший снайпер красно-белых Карсумс вернулся из сборной Латвии с повреждением и дерби был вынужден пропустить. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин перед началом встречи сообщил, что в понедельник дал выходной всем игрокам сборных, а Артема Блажиевского оставил в запасе. Место в воротах занял Ларс Юханссон.
Во время паузы обновился и состав "Спартака", клуб подписал контракт с 33-летним шведским защитником Тобиасом Виклундом, который стал шестым легионером в команде при возможности заявлять на игру пять иностранцев. Также красно-белые обменяли нападающего Вячеслава Лещенко в "Ак Барс" на защитника Дамира Мусина. Оба защитника в первом же матче использовались Знарком в разных бригадах меньшинства, но сыгранности с партнерами им пока не хватает. Мусин периодически неуверенно менялся, что однажды привело к голевому моменту у ворот "Спартака", а Виклунд и вовсе ошибся на синей линии, после чего форвард армейцев убежал на рандеву с вратарем Гудачеком, но в ворота не попал.
ЦСКА и "Спартак" уже встречались по ходу нынешнего сезона. Тогда на протяжении половины игры шла равная борьба, после чего армейцы в течение короткого промежутка времени забросили четыре шайбы и довели матч до победы со счетом 9:3. Несмотря на это разгромное поражение, красно-белые до перерыва на матчи сборных зачастую обыгрывали лидеров (дважды СКА, "Витязь", "Авангард") и теряли очки с аутсайдерами. Последнюю победу над ЦСКА "Спартак" одержал 12 сентября 2013 года со счетом 3:2. В той встрече в Сокольниках в составе ЦСКА одну из шайб забросил нынешний нападающий "Спартака" Зубов.
Забросил Зубов и во вторник, великолепно исполнив бросок в ближнюю девятку в середине первого периода. К тому моменту красно-белые уже вели в счете благодаря голу Юнькова. ЦСКА добавил в скорости и агрессивности и через две минуты одну шайбу отыграл. Марченко ассистировал Кирилл Капризов, для которого эта передача стала сотой в матчах регулярного чемпионата КХЛ.
На эмоциях армейцы создали еще несколько опасных моментов, но после этого "Спартак" выровнял игру и имел свои шансы. Красно-белые старались проще играть в зоне атаки - часто бросали, закрывали обзор Юханссону и рассчитывали на добивание. Перед паузой Знарок сетовал на слабую игру в большинстве и упоминал, что игроки не выводят на бросок защитника Патрика Херсли. В матче с армейцами красно-белые хоть и не забили в большинстве, но несколько раз выводили Херсли на выгодные позиции и создавали моменты.
ЦСКА, в составе которого после первой смены лед покинул Иван Телегин, не мог надолго закрепиться в зоне спартаковцев. В последние пять минут армейцы устроили финальный штурм и за 45 секунд до конца 39-летний Александр Попов сравнял счет, став самым возрастным автором шайбы в истории ЦСКА. На последней минуте овертайма, который проходил с обоюдными шансами, тот же Зубов поразил ворота ЦСКА и принес историческую победу. Арбитры долгое время просматривали решающий момент в связи с тем, что Зубов замкнул передачу коньком, но определили, что акцентированного удара со стороны форварда не было.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|26
|16
|1
|2
|0
|1
|4
|81-39
|40
|2
|СКА
|27
|9
|2
|3
|2
|2
|9
|64-57
|32
|3
|Витязь
|25
|11
|1
|3
|3
|2
|5
|60-49
|35
|4
|Спартак
|27
|9
|1
|4
|1
|3
|9
|70-69
|32
|5
|Динамо Мск
|26
|13
|1
|0
|2
|1
|9
|70-61
|31
|6
|Торпедо
|28
|8
|4
|2
|2
|0
|12
|75-76
|30
|7
|Йокерит
|23
|8
|3
|1
|0
|3
|8
|62-62
|27
|8
|Локомотив
|26
|10
|2
|1
|0
|0
|13
|62-66
|26
|9
|Сочи
|25
|8
|1
|0
|1
|4
|11
|51-62
|23
|10
|Северсталь
|27
|4
|1
|3
|2
|4
|13
|52-71
|22
|11
|Динамо Мн
|25
|4
|3
|0
|3
|3
|12
|60-84
|20
|12
|Динамо Р
|25
|5
|3
|0
|1
|0
|16
|43-83
|17
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|26
|19
|1
|0
|1
|0
|5
|82-44
|41
|2
|Авангард
|26
|13
|1
|1
|2
|2
|7
|64-55
|34
|3
|Нефтехимик
|28
|10
|2
|3
|1
|2
|10
|69-64
|33
|4
|Сибирь
|24
|13
|1
|0
|2
|2
|6
|51-44
|32
|5
|Салават Юлаев
|25
|11
|2
|1
|3
|0
|8
|61-52
|32
|6
|Барыс
|24
|11
|1
|1
|0
|4
|7
|49-45
|30
|7
|Металлург Мг
|27
|10
|2
|1
|3
|2
|9
|65-61
|31
|8
|Адмирал
|25
|9
|3
|2
|1
|0
|10
|56-58
|29
|9
|Куньлунь
|25
|9
|1
|2
|0
|2
|11
|54-59
|26
|10
|Автомобилист
|24
|7
|4
|1
|0
|2
|10
|57-64
|26
|11
|Трактор
|28
|8
|2
|0
|1
|1
|16
|48-70
|22
|12
|Амур
|25
|8
|0
|1
|1
|3
|12
|41-53
|22