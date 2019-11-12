Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА впервые за шесть лет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме победил ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Спартака" шайбы забросили Михаил Юньков (9-я минута) и Илья Зубов (11 и 65), у ЦСКА отличились Алексей Марченко (13) и Александр Попов (60). Армейцы сравняли счет за 45 секунд до конца основного времени матча.

Матч из-за повреждения пропустил лучший снайпер "Спартака" (10 шайб) и один из лучших бомбардиров команды (14 очков) нападающий Мартиньш Карсумс. Капитан "Спартака" Анатолий Никонцев провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Для голкипера красно-белых Юлиуса Гудачека эта победа стала 50-й в лиге.

Это противостояние команд стало 35-м в КХЛ, "Спартак" записал себе в актив 13-ю победу, ЦСКА побеждал в 22 матчах. "Спартак" одержал первую победу над армейцами за шесть лет, прервав серию из 14 поражений в очных встречах в КХЛ, до этого красно-белые побеждали 12 сентября 2013 года (3:2). В первом матче этого сезона подопечные Олега Знарка дома проиграли ЦСКА - 3:9, этот результат стал повторением самой крупной разницы в счете в матчах между спартаковцами и армейцами в КХЛ: до этого ЦСКА побеждал "Спартак" со счетом 6:0 в сезоне-2017/18.

ЦСКА потерпел четвертое поражение в последних шести матчах, "Спартак" одержал седьмую победу в последних восьми встречах. ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 40 очками в 26 матчах. "Спартак" поднялся на четвертую строчку, набрав 32 очка в 27 играх.

В следующем матче "Спартак" 14 ноября сыграет на выезде с рижским "Динамо", ЦСКА в тот же день примет уфимский "Салават Юлаев".

Ход матча

Встреча проходила после перерыва для игр сборных в различных международных турнирах, в этих встречах были задействованы сразу шесть хоккеистов ЦСКА и три спартаковца. Лучший снайпер красно-белых Карсумс вернулся из сборной Латвии с повреждением и дерби был вынужден пропустить. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин перед началом встречи сообщил, что в понедельник дал выходной всем игрокам сборных, а Артема Блажиевского оставил в запасе. Место в воротах занял Ларс Юханссон.

Во время паузы обновился и состав "Спартака", клуб подписал контракт с 33-летним шведским защитником Тобиасом Виклундом, который стал шестым легионером в команде при возможности заявлять на игру пять иностранцев. Также красно-белые обменяли нападающего Вячеслава Лещенко в "Ак Барс" на защитника Дамира Мусина. Оба защитника в первом же матче использовались Знарком в разных бригадах меньшинства, но сыгранности с партнерами им пока не хватает. Мусин периодически неуверенно менялся, что однажды привело к голевому моменту у ворот "Спартака", а Виклунд и вовсе ошибся на синей линии, после чего форвард армейцев убежал на рандеву с вратарем Гудачеком, но в ворота не попал.

ЦСКА и "Спартак" уже встречались по ходу нынешнего сезона. Тогда на протяжении половины игры шла равная борьба, после чего армейцы в течение короткого промежутка времени забросили четыре шайбы и довели матч до победы со счетом 9:3. Несмотря на это разгромное поражение, красно-белые до перерыва на матчи сборных зачастую обыгрывали лидеров (дважды СКА, "Витязь", "Авангард") и теряли очки с аутсайдерами. Последнюю победу над ЦСКА "Спартак" одержал 12 сентября 2013 года со счетом 3:2. В той встрече в Сокольниках в составе ЦСКА одну из шайб забросил нынешний нападающий "Спартака" Зубов.

Забросил Зубов и во вторник, великолепно исполнив бросок в ближнюю девятку в середине первого периода. К тому моменту красно-белые уже вели в счете благодаря голу Юнькова. ЦСКА добавил в скорости и агрессивности и через две минуты одну шайбу отыграл. Марченко ассистировал Кирилл Капризов, для которого эта передача стала сотой в матчах регулярного чемпионата КХЛ.

На эмоциях армейцы создали еще несколько опасных моментов, но после этого "Спартак" выровнял игру и имел свои шансы. Красно-белые старались проще играть в зоне атаки - часто бросали, закрывали обзор Юханссону и рассчитывали на добивание. Перед паузой Знарок сетовал на слабую игру в большинстве и упоминал, что игроки не выводят на бросок защитника Патрика Херсли. В матче с армейцами красно-белые хоть и не забили в большинстве, но несколько раз выводили Херсли на выгодные позиции и создавали моменты.

ЦСКА, в составе которого после первой смены лед покинул Иван Телегин, не мог надолго закрепиться в зоне спартаковцев. В последние пять минут армейцы устроили финальный штурм и за 45 секунд до конца 39-летний Александр Попов сравнял счет, став самым возрастным автором шайбы в истории ЦСКА. На последней минуте овертайма, который проходил с обоюдными шансами, тот же Зубов поразил ворота ЦСКА и принес историческую победу. Арбитры долгое время просматривали решающий момент в связи с тем, что Зубов замкнул передачу коньком, но определили, что акцентированного удара со стороны форварда не было.