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КХЛ

Хоккеист ЦСКА Телегин избежал серьезной травмы в матче со "Спартаком"

Армейцы уступили подопечным Олега Знарка в овертайме со счетом 2:3

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин избежал серьезного повреждения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Во вторник ЦСКА со счетом 2:3 в овертайме проиграл "Спартаку". Телегин провел на льду одну смену, после чего на площадке не появлялся.

"У Телегина повреждение, сказали, что ничего серьезного. Надеемся, что так и есть", - сказал Никитин.

"Ребят могу поблагодарить за концовку, до конца сражались. Были и хорошие моменты, но есть моменты, которые нужно улучшать. Думаю, что ребята понимают проблемы, есть над чем поработать, и мы работаем. Но это процесс не одного дня", - добавил главный тренер ЦСКА.

ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 40 очками в 26 матчах. "Спартак" поднялся на четвертую строчку, набрав 32 очка в 27 играх. В следующем матче "Спартак" 14 ноября сыграет на выезде с рижским "Динамо", ЦСКА в тот же день примет уфимский "Салават Юлаев".

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