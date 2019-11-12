Знарок отметил, что не знал о серии поражений "Спартака" в матчах с ЦСКА

Во вторник "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. В последний раз красно-белые побеждали армейцев 12 сентября 2013 года и не могли выиграть в рамках КХЛ 14 очных матчей подряд.

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок отметил, что не знал о 14-матчевой серии поражений красно-белых от ЦСКА в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча с ЦСКА.

"Зрелищная и сложная игра, нервотрепка для тренеров, но я благодарен команде за то, что она сыграла самоотверженно, с большим характером. Трудно сказать, почему в концовке прижались, может, и проброса боялись. Против лидеров всегда команда настраивается, говорить ребятам ничего особо не надо, они сами все понимают. Я не знал, что "Спартак" до этого проиграл 14 матчей подряд ЦСКА", - отметил Знарок.

Первый матч за "Спартак" провели защитники Тобиас Виклунд и Дамир Мусин. "Виклунд и Мусин неплохо сыграли. Они влились в команду, молодцы. То, что он [Виклунд] наступил на шайбу, ничего страшного - бывает", - сказал Знарок.

Лучший снайпер "Спартака" Мартиньш Карсумс (10 шайб) пропустил встречу. "Мартиньш приехал простуженным из сборной Латвии", - пояснил Знарок.

ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 40 очками в 26 матчах. "Спартак" поднялся на четвертую строчку, набрав 32 очка в 27 играх. В следующем матче "Спартак" 14 ноября сыграет на выезде с рижским "Динамо", ЦСКА в тот же день примет уфимский "Салават Юлаев".