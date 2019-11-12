Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Знарок отметил, что не знал о серии поражений "Спартака" в матчах с ЦСКА

В последний раз красно-белые побеждали армейцев 12 сентября 2013 года и не могли выиграть в рамках КХЛ 14 очных матчей подряд
Главный тренер Олег Знарок (справа) Сергей Савостьянов/ТАCC
Описание
Главный тренер Олег Знарок (справа)
© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок отметил, что не знал о 14-матчевой серии поражений красно-белых от ЦСКА в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча с ЦСКА.

Во вторник "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. В последний раз красно-белые побеждали армейцев 12 сентября 2013 года и не могли выиграть в рамках КХЛ 14 очных матчей подряд.

На эту тему
Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА впервые за шесть лет

"Зрелищная и сложная игра, нервотрепка для тренеров, но я благодарен команде за то, что она сыграла самоотверженно, с большим характером. Трудно сказать, почему в концовке прижались, может, и проброса боялись. Против лидеров всегда команда настраивается, говорить ребятам ничего особо не надо, они сами все понимают. Я не знал, что "Спартак" до этого проиграл 14 матчей подряд ЦСКА", - отметил Знарок.

Первый матч за "Спартак" провели защитники Тобиас Виклунд и Дамир Мусин. "Виклунд и Мусин неплохо сыграли. Они влились в команду, молодцы. То, что он [Виклунд] наступил на шайбу, ничего страшного - бывает", - сказал Знарок.

Лучший снайпер "Спартака" Мартиньш Карсумс (10 шайб) пропустил встречу. "Мартиньш приехал простуженным из сборной Латвии", - пояснил Знарок.

ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 40 очками в 26 матчах. "Спартак" поднялся на четвертую строчку, набрав 32 очка в 27 играх. В следующем матче "Спартак" 14 ноября сыграет на выезде с рижским "Динамо", ЦСКА в тот же день примет уфимский "Салават Юлаев".

Реклама на ТАСС
КХЛ
"Ак Барс" победил "Авангард" в матче КХЛ. Билялов установил рекорд "сухой" серии клуба
Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу казанцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС