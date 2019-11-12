Хоккеист "Спартака" Зубов отметил, что переживал во время просмотра гола в матче с ЦСКА

Во вторник "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме победил ЦСКА. В послений раз красно-белые побеждали армейцев 12 сентября 2013 года и не могли выиграть в рамках КХЛ 14 матчей подряд. Зубов оформил дубль, в том числе забросив и победную шайбу, которую арбитры засчитали после видеопросмотра.

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Илья Зубов признался, что переживал по поводу правильности заброшенной им победной шайбы в ворота ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Зубов рассказал журналистам.

"Всему когда-то бывает конец, поэтому хорошо, что сегодня выиграли, все старались, хорошо сыграли. Естественно, я переживал во время видеопросмотра победного гола, надеялся, что все было чисто, но узнал только когда объявили. Хорошо поработали во время паузы [на игры сборных], первая игра. Казалось, легко начали, две шайбы забросили, но с ЦСКА всегда тяжело", - отметил Зубов.

До матча с ЦСКА Зубов в нынешнем сезоне КХЛ забросил одну шайбу. "Раз в год и вилы стреляют, так бывает. В моменте с первой шайбой видел, что он [вратарь ЦСКА Ларс Юханссон] сидит, постарался попасть верхом и попал. В адрес [вратаря "Спартака"] Юлиуса Гудачека могу сказать одни похвалы", - подчеркнул Зубов.

"Спартак" поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 32 очка в 27 играх. "Всегда хочется быть первым - это спорт. Мы будем стараться держать эту планку", - заключил хоккеист.

В следующем матче "Спартак" 14 ноября сыграет на выезде с рижским "Динамо".