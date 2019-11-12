Григоренко: хоккеисты "Спартака" заслужили победу над ЦСКА

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" заслужил победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

Во вторник ЦСКА проиграл "Спартаку" со счетом 2:3 в овертайме.

"Хорошо, что сравняли в конце, но в овертайме не удержали, "Спартак" заслужил победу. В первом дерби (1 октября ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 9:3) у нас все моменты залетели, сегодня нет. "Спартак" - сильная команда", - отметил Григоренко.

"У нас сейчас сложный период, небольшой спад. Ищем свою игру, стараемся забивать. Во время перерыва на сборные была возможность морально разгрузиться, буду стараться перевести это в победу. Пока рано говорить, хотим ли сыграть со "Спартаком" в плей-офф, нам без разницы, с кем там играть", - добавил хоккеист.

ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 40 очками в 26 матчах. В следующем матче армейцы 14 ноября примут "Салават Юлаев".