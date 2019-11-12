Историческая победа. "Спартак" прервал серию из 14 поражений в матчах КХЛ с ЦСКА

Два гола, в том числе победный, у красно-белых забил Илья Зубов, который до этого матча отличился в нынешнем сезоне лишь однажды

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме победил столичный ЦСКА и прервал серию из 14 поражений в очных матчах Континентальной хоккейной лиги с армейцами. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 10617 зрителей. Игра проходила после перерыва для игр сборных в различных международных турнирах, в этих встречах были задействованы сразу шесть хоккеистов ЦСКА и три спартаковца. Лучший снайпер красно-белых Мартиньш Карсумс (10 голов) вернулся из сборной Латвии с повреждением и был вынужден пропустить дерби. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин перед началом встречи сообщил, что в понедельник дал выходной всем игрокам сборных, а Артема Блажиевского оставил в запасе. Место в воротах занял Ларс Юханссон.

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Во время паузы обновился и состав "Спартака", клуб подписал контракт с 33-летним шведским защитником Тобиасом Виклундом, который стал шестым легионером в команде при возможности заявлять на игру пять иностранцев. Также красно-белые обменяли нападающего Вячеслава Лещенко в "Ак Барс" на защитника Дамира Мусина. Оба защитника в первом же матче использовались Знарком в разных бригадах меньшинства, но сыгранности с партнерами им пока не хватает. Мусин периодически неуверенно менялся, что однажды привело к голевому моменту у ворот "Спартака", а Виклунд и вовсе ошибся на синей линии, после чего форвард армейцев убежал на рандеву с вратарем Юлиусом Гудачеком, но в ворота не попал. Однако главный тренер "Спартака" Олег Знарок после игры высказал противоположное мнение. "Виклунд и Мусин неплохо сыграли. Они влились в команду, молодцы. То, что он [Виклунд] наступил на шайбу, ничего страшного - бывает", - сказал Знарок. Ударное начало "Спартака" ЦСКА и "Спартак" уже встречались по ходу нынешнего сезона 1 октября, тогда на протяжении половины игры шла равная борьба, после чего армейцы в течение короткого промежутка времени забросили четыре шайбы и довели матч до победы со счетом 9:3. Несмотря на это разгромное поражение, красно-белые до перерыва на матчи сборных зачастую обыгрывали лидеров (дважды СКА, "Витязь", "Авангард") и теряли очки с аутсайдерами. Последнюю победу над ЦСКА "Спартак" одержал 12 сентября 2013 года со счетом 3:2. В нынешнем сезоне до игры с армейцами на счету Ильи Зубова была одна заброшенная шайба. В середине первого периода он великолепно исполнил бросок в ближнюю девятку. "Раз в год и вилы стреляют, так бывает. В моменте с первой шайбой видел, что он [вратарь ЦСКА Ларс Юханссон] сидит, постарался попасть верхом и попал", - пояснил Зубов момент со своим голом после игры.

К тому моменту красно-белые уже вели в счете благодаря голу Михаила Юнькова. ЦСКА добавил в скорости и агрессивности и через две минуты одну шайбу отыграл. Алексею Марченко ассистировал Кирилл Капризов, для которого эта передача стала 100-й в матчах регулярного чемпионата КХЛ. На эмоциях после заброшенной шайбы армейцы создали еще несколько опасных моментов, но после этого "Спартак" выровнял игру и имел свои шансы. Красно-белые старались проще играть в зоне атаки - часто бросали, закрывали обзор Юханссону и рассчитывали на добивание. Перед паузой на матчи сборных Знарок сетовал на слабую игру в большинстве и упоминал, что игроки не выводят на бросок защитника Патрика Херсли. В матче с армейцами красно-белые хоть и не забили в большинстве, но несколько раз выводили Херсли на выгодные позиции и создавали моменты. Характер ЦСКА и исторический гол Зубова ЦСКА, в составе которого после первой смены площадку покинул Иван Телегин, не мог надолго закрепиться в зоне спартаковцев. В последние пять минут армейцы устроили финальный штурм и за 45 секунд до конца 39-летний Александр Попов сравнял счет, став самым возрастным автором шайбы в истории ЦСКА. "Ребят могу поблагодарить за концовку, до конца сражались. Были и хорошие моменты, но есть моменты, которые нужно улучшать. Думаю, что ребята понимают проблемы, есть над чем поработать, и мы работаем. Но это процесс не одного дня", - отметил Никитин. На последней минуте овертайма, который проходил с обоюдными шансами, тот же Зубов поразил ворота ЦСКА и принес историческую победу. Арбитры долгое время просматривали решающий момент в связи с тем, что Зубов замкнул передачу коньком, но определили, что акцентированного удара со стороны форварда не было. Гол Зубова надолго запомнится спартаковским болельщикам - красно-белые прервали серию неудач в матчах с принципиальнейшим соперником.

"Всему когда-то бывает конец, поэтому хорошо, что сегодня выиграли, все старались, хорошо сыграли. Естественно, я переживал во время видеопросмотра победного гола, надеялся, что все было чисто, но узнал только когда объявили. Хорошо поработали во время паузы [на игры сборных], первая игра. Казалось, легко начали, две шайбы забросили, но с ЦСКА всегда тяжело", - отметил Зубов. Символично, что 1 ноября болельщики "Спартака" вспоминали историческую победу футбольного клуба над ЦСКА в 2008 году. Тогда спартаковцы прервали еще более длительную безвыигрышную серию над армейцами, которая составляла 19 матчей и насчитывала более семи лет. Победный гол забил нападающий Никита Баженов, который также не блистал по ходу чемпионата и до 27 тура имел в активе только два мяча. "Спартак" благодаря победе поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 32 очка в 27 играх. В следующем матче красно-белые 14 ноября на выезде сыграют с рижским "Динамо". ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 40 очками в 26 матчах. В следующем матче красно-синие 14 ноября примут уфимский "Салават Юлаев".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 ЦСКА 26 16 1 2 0 1 4 81-39 40 2 СКА 27 9 2 3 2 2 9 64-57 32 3 Витязь 25 11 1 3 3 2 5 60-49 35 4 Спартак 27 9 1 4 1 3 9 70-69 32 5 Динамо Мск 26 13 1 0 2 1 9 70-61 31 6 Торпедо 28 8 4 2 2 0 12 75-76 30 7 Йокерит 23 8 3 1 0 3 8 62-62 27 8 Локомотив 26 10 2 1 0 0 13 62-66 26 9 Сочи 25 8 1 0 1 4 11 51-62 23 10 Северсталь 27 4 1 3 2 4 13 52-71 22 11 Динамо Мн 25 4 3 0 3 3 12 60-84 20 12 Динамо Р 25 5 3 0 1 0 16 43-83 17