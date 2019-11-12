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КХЛ

Историческая победа. "Спартак" прервал серию из 14 поражений в матчах КХЛ с ЦСКА

Два гола, в том числе победный, у красно-белых забил Илья Зубов, который до этого матча отличился в нынешнем сезоне лишь однажды
Игрок "Спартака" Илья Зубов и голкипер ЦСКА Ларс Юханссон Сергей СавостьяновТАСС
Описание
Игрок "Спартака" Илья Зубов и голкипер ЦСКА Ларс Юханссон
© Сергей СавостьяновТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме победил столичный ЦСКА и прервал серию из 14 поражений в очных матчах Континентальной хоккейной лиги с армейцами. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 10617 зрителей.

Игра проходила после перерыва для игр сборных в различных международных турнирах, в этих встречах были задействованы сразу шесть хоккеистов ЦСКА и три спартаковца. Лучший снайпер красно-белых Мартиньш Карсумс (10 голов) вернулся из сборной Латвии с повреждением и был вынужден пропустить дерби. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин перед началом встречи сообщил, что в понедельник дал выходной всем игрокам сборных, а Артема Блажиевского оставил в запасе. Место в воротах занял Ларс Юханссон.

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Во время паузы обновился и состав "Спартака", клуб подписал контракт с 33-летним шведским защитником Тобиасом Виклундом, который стал шестым легионером в команде при возможности заявлять на игру пять иностранцев. Также красно-белые обменяли нападающего Вячеслава Лещенко в "Ак Барс" на защитника Дамира Мусина. Оба защитника в первом же матче использовались Знарком в разных бригадах меньшинства, но сыгранности с партнерами им пока не хватает. Мусин периодически неуверенно менялся, что однажды привело к голевому моменту у ворот "Спартака", а Виклунд и вовсе ошибся на синей линии, после чего форвард армейцев убежал на рандеву с вратарем Юлиусом Гудачеком, но в ворота не попал.

Однако главный тренер "Спартака" Олег Знарок после игры высказал противоположное мнение. "Виклунд и Мусин неплохо сыграли. Они влились в команду, молодцы. То, что он [Виклунд] наступил на шайбу, ничего страшного - бывает", - сказал Знарок.

Ударное начало "Спартака"

ЦСКА и "Спартак" уже встречались по ходу нынешнего сезона 1 октября, тогда на протяжении половины игры шла равная борьба, после чего армейцы в течение короткого промежутка времени забросили четыре шайбы и довели матч до победы со счетом 9:3. Несмотря на это разгромное поражение, красно-белые до перерыва на матчи сборных зачастую обыгрывали лидеров (дважды СКА, "Витязь", "Авангард") и теряли очки с аутсайдерами. Последнюю победу над ЦСКА "Спартак" одержал 12 сентября 2013 года со счетом 3:2. В нынешнем сезоне до игры с армейцами на счету Ильи Зубова была одна заброшенная шайба.

В середине первого периода он великолепно исполнил бросок в ближнюю девятку. "Раз в год и вилы стреляют, так бывает. В моменте с первой шайбой видел, что он [вратарь ЦСКА Ларс Юханссон] сидит, постарался попасть верхом и попал", - пояснил Зубов момент со своим голом после игры.

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К тому моменту красно-белые уже вели в счете благодаря голу Михаила Юнькова. ЦСКА добавил в скорости и агрессивности и через две минуты одну шайбу отыграл. Алексею Марченко ассистировал Кирилл Капризов, для которого эта передача стала 100-й в матчах регулярного чемпионата КХЛ.

На эмоциях после заброшенной шайбы армейцы создали еще несколько опасных моментов, но после этого "Спартак" выровнял игру и имел свои шансы. Красно-белые старались проще играть в зоне атаки - часто бросали, закрывали обзор Юханссону и рассчитывали на добивание. Перед паузой на матчи сборных Знарок сетовал на слабую игру в большинстве и упоминал, что игроки не выводят на бросок защитника Патрика Херсли. В матче с армейцами красно-белые хоть и не забили в большинстве, но несколько раз выводили Херсли на выгодные позиции и создавали моменты.

Характер ЦСКА и исторический гол Зубова

ЦСКА, в составе которого после первой смены площадку покинул Иван Телегин, не мог надолго закрепиться в зоне спартаковцев. В последние пять минут армейцы устроили финальный штурм и за 45 секунд до конца 39-летний Александр Попов сравнял счет, став самым возрастным автором шайбы в истории ЦСКА.

"Ребят могу поблагодарить за концовку, до конца сражались. Были и хорошие моменты, но есть моменты, которые нужно улучшать. Думаю, что ребята понимают проблемы, есть над чем поработать, и мы работаем. Но это процесс не одного дня", - отметил Никитин.

На последней минуте овертайма, который проходил с обоюдными шансами, тот же Зубов поразил ворота ЦСКА и принес историческую победу. Арбитры долгое время просматривали решающий момент в связи с тем, что Зубов замкнул передачу коньком, но определили, что акцентированного удара со стороны форварда не было. Гол Зубова надолго запомнится спартаковским болельщикам - красно-белые прервали серию неудач в матчах с принципиальнейшим соперником.

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"Всему когда-то бывает конец, поэтому хорошо, что сегодня выиграли, все старались, хорошо сыграли. Естественно, я переживал во время видеопросмотра победного гола, надеялся, что все было чисто, но узнал только когда объявили. Хорошо поработали во время паузы [на игры сборных], первая игра. Казалось, легко начали, две шайбы забросили, но с ЦСКА всегда тяжело", - отметил Зубов.

Символично, что 1 ноября болельщики "Спартака" вспоминали историческую победу футбольного клуба над ЦСКА в 2008 году. Тогда спартаковцы прервали еще более длительную безвыигрышную серию над армейцами, которая составляла 19 матчей и насчитывала более семи лет. Победный гол забил нападающий Никита Баженов, который также не блистал по ходу чемпионата и до 27 тура имел в активе только два мяча.

"Спартак" благодаря победе поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 32 очка в 27 играх. В следующем матче красно-белые 14 ноября на выезде сыграют с рижским "Динамо". ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 40 очками в 26 матчах. В следующем матче красно-синие 14 ноября примут уфимский "Салават Юлаев".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА26161201481-3940
2СКА2792322964-5732
3Витязь25111332560-4935
4Спартак2791413970-6932
5Динамо Мск26131021970-6131
6Торпедо28842201275-7630
7Йокерит2383103862-6227
8Локомотив261021001362-6626
9Сочи25810141151-6223
10Северсталь27413241352-7122
11Динамо Мн25430331260-8420
12Динамо Р25530101643-8317
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс26191010582-4441
2Авангард26131122764-5534
3Нефтехимик281023121069-6433
4Сибирь24131022651-4432
5Салават Юлаев25112130861-5232
6Барыс24111104749-4530
7Металлург Мг27102132965-6131
8Адмирал25932101056-5829
9Куньлунь25912021154-5926
10Автомобилист24741021057-6426
11Трактор28820111648-7022
12Амур25801131241-5322

 

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