Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

ТАСС, 13 ноября. Австриец Доминик Тим победил серба Новака Джоковича в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 47 минут, завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) в пользу 26-летнего австрийца, посеянного под пятым номером, 32-летний Джокович имеет второй номер посева. Спортсмены встретились друг с другом в десятый раз, Тим одержал четвертую победу.

Оба спортсмена играют в группе Бьорна Борга вместе со швейцарцем Роджером Федерером (3) и итальянцем Маттео Берреттини (8), чей матч прошел во вторник и завершился победой швейцарца. После двух туров в активе Тима две победы, он досрочно гарантировал себе участие в полуфинале. В заключительном туре, который пройдет 14 ноября, Джокович сыграет с Федерером (в этой паре определится второй полуфиналист от группы), а Тим - с Берреттини. В квартете Андре Агасси выступают россиянин Даниил Медведев (4), испанец Рафаэль Надаль (1), грек Стефанос Циципас (6) и немец Александр Зверев (7).

Джокович находится на втором месте в рейтинге ATP, в его активе 77 титулов в одиночном разряде (пять в этом году). Серб является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, пятикратным чемпионом Уимблдона, трехкратным победителем Открытого чемпионата США и победителем Открытого чемпионата Франции, также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Тим занимает пятое место в рейтинге ATP, в его активе 16 титулов. Лучшим его результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.

Итоговой турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.