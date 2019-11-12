СМИ: Ковальчук в ближайшем будущем будет выведен из состава клуба НХЛ "Лос-Анджелес"

ТАСС, 13 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук в ближайшем будущем будет выведен из состава команды. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.
"Стало известно, что "Лос-Анджелес" уведомил Ковальчука о том, что в обозримом будущем он будет выведен из состава. Он сможет тренироваться с клубом, но играть не будет", - написал Фридман.
There is word this afternoon that LA has informed Ilya Kovalchuk he will be out of the lineup for the foreseeable future. He is welcome to practice with the club, but he will not be playing. Obviously, more details as they occur.— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) November 12, 2019
Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности "-26". В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10".
Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. В НХЛ, помимо "Лос-Анджелеса", он выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси", проведя в общей сложности 897 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 859 (436+423) очков. В составе клуба Континентальной хоккейной лиги СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.