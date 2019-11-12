СМИ: Ковальчук в ближайшем будущем будет выведен из состава клуба НХЛ "Лос-Анджелес"

ТАСС, 13 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук в ближайшем будущем будет выведен из состава команды. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

"Стало известно, что "Лос-Анджелес" уведомил Ковальчука о том, что в обозримом будущем он будет выведен из состава. Он сможет тренироваться с клубом, но играть не будет", - написал Фридман.