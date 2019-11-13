Баскетболист "Бостона" Хэйворд пропустит шесть недель после операции на руке

ТАСС, 13 ноября. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон" Гордон Хэйворд успешно перенес операцию на руке. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

29-летний баскетболист получил трещину в четвертой пястной кости руки в матче регулярного чемпионата против "Сан-Антонио" (135:115), который прошел в ночь на 10 ноября. В конце второй четверти он столкнулся с форвардом "Сан-Антонио" Ламаркусом Олдриджем, который поставил ему заслон, и покинул площадку.

На восстановление Хэйворду потребуется не менее шести недель.

В текущем сезоне Хэйворд в среднем за игру набирает 18,9 очка, 7,1 подбора и 4,1 передачи. В октябре 2017 года форвард получил перелом лодыжки и пропустил сезон-2017/18.

"Бостон" лидирует в таблице Восточной конференции НБА, одержав восемь побед и потерпев одно поражение.