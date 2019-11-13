"Флорида" отыгралась с 0:4 и победила "Бостон" в матче НХЛ. Бобровский был заменен

В составе хозяев шайбы забросили Давид Пастрняк (32-я минута), Йоаким Нордстрём (35), Андерс Бьорк (38) и Здено Хара (40), у гостей отличились Аарон Экблад (41), Фрэнк Ватрано (46), Майк Хоффман (50) и Кейт Яндл (59). В начале второго периода во время опасной атаки "Флориды" на площадке на пару секунд погасло освещение. После второго периода хозяева вели со счетом 4:0, однако гостям удалось забросить четыре шайбы в третьем игровом отрезке и перевести встречу в овертайм. Дополнительные пять минут игры завершились без заброшенных шайб, а в серии послематчевых бросков победу гостям принес Хоффман.

ТАСС, 13 ноября. "Бостон" проиграл "Флориде" в серии буллитов со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Пастрняк забросил 16-ю шайбу в нынешнем сезоне и упрочил лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата, у ближайшего преследователя - немца Леона Драйзайтля из "Эдмонтона" - 14. В списке бомбардиров текущего сезона чех вышел на второе место, имея в активе 31 очко (16 шайб + 15 передач), лидирует Драйзайтль с 34 (14+20) очками.

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23 и был заменен на Сэма Монтембо после второго периода. Его партнер по команде форвард Евгений Дадонов результативными действиями за 19 минут 24 секунды на площадке не отметился.

"Бостон" потерпел четвертое поражение подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 26 очков после 18 игр. "Флорида" идет четвертой с 23 очками после 18 встреч. В следующем матче "Бостон" 16 ноября в гостях сыграет с "Торонто", "Флорида" днем ранее примет "Виннипег".